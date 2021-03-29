H1Z1 sistem gereksinimleri 2021 - H1Z1 minimum, önerilen sistem gereksinimleri
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H1Z1 sistem gereksinimleri 2021 - H1Z1 minimum, önerilen sistem gereksinimleri

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H1Z1 sistem gereksinimleri 2021 - H1Z1 minimum, önerilen sistem gereksinimleri

H1Z1 sistem gereksinimleri 2021 nelerdir? H1Z1 oyunu Microsoft Windows ve PlayStation 4 platformlarında da oynanılabilmektedir. Bir dönemin en popüler oyunlarından olan H1Z1, Mithrain tarafından da uzun süre oynanan oyunlardan biriydi. H1Z1 kaç GB?

H1Z1 Daybreak Game Company (eski Sony Online Entertainment) tarafından geliştirilmekte olan post apokaliptik dünyada zombilerle ve diğer oyuncular ile mücadele etmeniz gereken bir hayatta kalma oyunudur. H1Z1 adı altında King of the Kill ve Just Survive olarak iki farklı oyun vardır. King of the Kill modunda kısaca sadece öldürme odaklı olan ve haritada canlı kalabilen son kişi olma hedeflenen moddur. H1Z1 sistem gereksinimleri 2021 nelerdir?

H1Z1 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

H1Z1 minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Hyper-Threading'e sahip Intel i3 Dual-Core

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: nVidia GeForce GTX 275 veya daha yükseği

Boş Alan: 20 GB

H1Z1 önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel i5 Quad Core veya daha yükseği/ AMD Phenom II X6 veya daha yükseği

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: nVidia GeForce GTX 560 veya daha yükseği/ AMD HD 6870 veya daha yükseği

Boş Alan: 20 GB

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 16:19:43. #1.14#
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