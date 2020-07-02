Güzellik uzmanı Sevim Alan: "Kaşlar ile doğru ifade sağlanması mümkün"
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Güzellik uzmanı Sevim Alan: "Kaşlar ile doğru ifade sağlanması mümkün"

Kalıcı makyaj ve güzellik uzmanı aynı zamanda da ödüllü iç mimar Sevim Alan, "Kaşlara yapılan uygulama ile yüz ifadenizde önemli değişiklik sağlanması mümkün" dedi.

Güzellik uzmanı Sevim Alan:
02.07.2020 08:44 | Son Güncelleme: 02.07.2020 08:47

Kalıcı makyaj ve güzellik uzmanı aynı zamanda da ödüllü iç mimar Sevim Alan, "Kaşlara yapılan uygulama ile yüz ifadenizde önemli değişiklik sağlanması mümkün" dedi.

Güzellik sektörünün tarzını değiştiren ve 3 adet güzellik merkezi bulunan Sevim Alan, kaş tasarımlarının büyük ilgi gördüğünü söyledi. Alan "Seyrek, renksiz ve şekilsiz kaşlarınız var ise kaşlarınıza yapılacak uygulama ile bambaşka bir yüz ifadeniz olabilir" dedi.

Kaş Tasarımı Uygulaması Nasıl Yapılır?

Kaş tasarımı uygulamasının Microblading olarak bilindiğini hatırlatan Alan, şöyle tasarımın nasıl yapıldığını ise şöyle anlattı:

"Bu işlem için öncelikle özel ölçüm aletleriyle kaşlarınız simetrik bir şekilde çizilerek yeni kaşınızın şekli belirlenir. Çok iğneli bir kalem ve organik boya kullanılarak uygulama yapılır. Bu işlem genellikle ağrısızdır. Kaşınızın yapısına göre 1 saat kadar sürmektedir. Bu uygulama da kötü sonuçlar ile karşılaşmak istemiyorsanız alanında uzman kişilere uygulama yaptırmanız gerekmektedir. Paylaştığımız uygulama fotoğraflarında kadınların üzerindeki değişim herkesi hayrete düşürüyor. En çok yaptığımız uygulama şekli Lady Gaga kaşıdır. Müşterilerin sürekli Lady Gaga kaşı yapmamızı talep ediyor"

Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun olan Sevim Alan, mimarlık yeteneğini estetik ile birleştirmesi nedeniyle çevresinde büyük ilgi gördüğünü, herkesin kısa süreli şaşkınlık yaşadığını anlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

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