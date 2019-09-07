07.09.2019 16:24

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, zor koşullara rağmen üretimden vazgeçmediklerini belirterek "İnsanlık için üretmek zorundayız" dedi.

GL Platform tarafından düzenlenen Uşak Ege 5. Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı'nda üstün genetik özelliklere sahip "Teke, Koç ve Buzağı Güzellik Yarışması"nda güzeller podyumu salladı. Yetiştiriciliğe teşvik etmek için üzenlenen yarışmalara 55 yetiştirici katıldı. Özenle süslenen hayvanlar, podyumda manken gibi yürüyüşleri ile tüm dikkatleri üzerlerine çekti. Hayvanların sağlık durumu, vücut ölçüleri, yaşları, boynuz yapısı, ırk özellikleri ve vücut uyumu kriterlerine göre değerlendirme yapan juri, seçim yapmakta zorlandı.

Genç yetiştiriciler damga vurdu

Teke Kategorisi'nde Yasin Çakal'a ait 100 kilogramlık 'Mahmut' isimli teke birinci oldu. Çakal, tekesinin dişlerinden, tüylerinin kesimine kadar tüm bakımına özen gösterdiğini belirtti. Koç kategorisinde ise yetiştirici Asım Sunal'ın 'Paşa' isimli koçu rakiplerini geride bırakarak birincilik tahtına yerleşti. Buzağı Güzellik Yarışması ise "simental" ve "holstein" kategorilerinde düzenlendi. Yarışmada İsmail Türk'ün yetiştirdiği buzağı birinciliği sırtladı. Holstein kategorisinin şampiyonu ise Ayhan Akdağ oldu. Öte yandan yarışmaya 3 kuzen Meryem Karcıgil, Merthan Karcıgil, Ali Enez Aşır'ın mücadelesi damga vurdu. Kuzenlerden Ali Karcıgil'in buzağısı "simental" kategorisinin üçüncüsü oldu.

"Üretmek zorundayız"

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, yarışmaya katılanlardaki heyecanın görülmeye değer olduğunu söyledi. Üreticilerin kutsal işler yaptıklarını hatırlatan Özcan "Ben de köyde yaşıyorum, üreticilik ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Zorluk çeksekte insanlık için üretmek zorundayız" dedi. Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer ise Türkiye'nin her yerinde kuraklık yaşandığını belirterek "Uşak'ta sıcak gün sayısı neredeyse 300 gün. Bu kuraklığa yönelik destek alamayan çiftçimiz de sıkıntıda" dedi. GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan da yetiştiriciliğin mimarının "kadınlar" olduğuna dikkat çekerek "Hayvanlara çocukları gibi bakan onlar. Onları burada görmek bizleri çok mutlu ediyor" diye konuştu. Yarışma sonucunda üçüncüler çeyrek altın, ikinciler yarım altın, birinciler ise tam aldın kazanırken, katılan herkese de yem hediye edildi.

Kaynak: Bültenler