Güzel şarkıcı Gülben Ergen'den bikinili karşılama!

Oğullarıyla birlikte geçirdiği tatilinden çekilmiş kareleri geride bıraktığımız haftalarda magazin gazetelerinde yer almış ve Gülben Ergen'in selülitli görüntüleri yine uzun süre konuşulmuştu. Kendisiyle barışık olduğunu her fırsatta açıklayan Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla bunu bir kez daha ortaya koydu.

"HOŞGELDİN TEMMUZ"

Beyaz bikinisi ile objektif karşısına geçen Gülben Ergen, yeni gelen ayı böylelikle ruhuna uygun bir şekilde kutlamış oldu. Ergen bikinili paylaşımına "Hoşgeldin Temmuz" notunu düştü.

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE DENİZE GİRDİ

Gülben Ergen ayrıca çocuklarıyla birlikte geçirdiği keyifli tatiline dair bir kare de paylaştı. Hep birlikte denizde oynarken görüldükleri bir kareyi takipçilerine ulaştıran Ergen, bu özel kareye; "Hayat, başkalarının planlarını yaşamak için çok kısa… Sevdiklerime sımsıkı sarılarak yaşamayı #seviyorum #aşk la" satırlarını yazdı.