Güzel Şarkıcı Aleyna Tilki, Mini Şortlu Fotoğrafıyla Mest Etti!
Yaptığı her hakaretle gündem olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, mini şortuyla çektirdiği fotoğrafla yine adından söz ettirmeyi başardı. Tilki'nin bir takipçisi fotoğrafa, "Dünya starı Amerika'da" yorumunu yaptı.
Müzik eğitimi için ABD'ye giden güzel şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Mini şortuyla poz veren Aleyna Tilki takipçilerini mest etti.
"DÜNYA STARI AMERİKA'DA"
Güzel şarkıcı Aleyna Tilki'nin mini şortlu paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Aleyna Tilki'nin bir takipçisi fotoğrafa, "Dünya starı Amerika'da" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Bu kadar mükemmel olmak zorunda mısın?" yorumunu yaptı.
"TÜRK POPU BİTİYOR"
Son dönemin en genç yıldızlarından olan Aleyna Tilki ve Edis Görgülü'den şaşırtan bir paylaşım gelmişti. Genç popçu Aleyna Tilki ile birlikte seyahat eden Edis, Aleyna'nın uçaktan bir fotoğrafını paylaşıp "Uçak düşerse Türk popu bitiyor" yazarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.
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Ne kadar çekemez kıskanç insanlar var bu ülkede, kız gayet başarılı, şarkıları seviliyor, sesi güzel, kendini de geliştiriyor sürekli farklı tarzlarda soyleyebiliyor vs vs, hiç bir işi olmayan sağda solda gezerek çok daha acik pozlar paylaşan bı sürü gereksiz tıp varken, bu kadar hayranı olan genç ve güzel bir kızın şu fotosunda ne var bu kadar büyütecek, maşallah deyin geçin..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yaşi henüz küçük bir genc kıza mest olabilecek beynini yesin böceklerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Aleyna tilki yi lisede okurken bir etkinlikte dinledim.Sesini o gün çok beğendim ve sonrasında tv de bir yarışma da iyi bir puan almış hiç sasirmadim.Insanlari dış görünüşüyle yargılamayın.Etege şorta takılmayın.Odaginiz bu olmamalı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu kimki mest ede Kim soytarilar soytariyi mest eder muslumani degilCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Nedir bu yorumlar anlamadim toplumumuz bukadarmi cahil lesti..bu yuzden bu taciz tecavuzler..genc bi kiz bu..bi gazozla nuri alcolari tuttunuz..kimler geldi gecti sanat camiasindan..aleyna yi bu kadar elestirmenin amaci nedir..ha kotu yapmadi kimse tabiki bu yuzden unluler ..lutfen bu cahilligi bi kenara birakin..kabullenin..farkinda degilsiniz belki bu yuzden unlu cogu insan..bi sorta takilip kalmayin.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır