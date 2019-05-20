Güzel Şarkıcı Aleyna Tilki, Mini Şortlu Fotoğrafıyla Mest Etti!

Müzik eğitimi için ABD'ye giden güzel şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Mini şortuyla poz veren Aleyna Tilki takipçilerini mest etti.

"DÜNYA STARI AMERİKA'DA"

Güzel şarkıcı Aleyna Tilki'nin mini şortlu paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Aleyna Tilki'nin bir takipçisi fotoğrafa, "Dünya starı Amerika'da" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Bu kadar mükemmel olmak zorunda mısın?" yorumunu yaptı.

"TÜRK POPU BİTİYOR"

Son dönemin en genç yıldızlarından olan Aleyna Tilki ve Edis Görgülü'den şaşırtan bir paylaşım gelmişti. Genç popçu Aleyna Tilki ile birlikte seyahat eden Edis, Aleyna'nın uçaktan bir fotoğrafını paylaşıp "Uçak düşerse Türk popu bitiyor" yazarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.