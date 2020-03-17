Güzel oyuncu Esra Sönmezer, yakasını moda yazarlarından kurtaramıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Güzel oyuncu Esra Sönmezer, yakasını moda yazarlarından kurtaramıyor - Haber
Esra Sönmezer, Moda, Güncel

Güzel oyuncu Esra Sönmezer, yakasını moda yazarlarından kurtaramıyor

Geçtiğimiz gün üzerinde giydiği pembe tüylü ceketi , gerçek kürke benzetip üstü kapalı bir şekilde güzel oyuncuyu Parazite benzeterek yorum yapan moda eleştirmeni Hande Can' a Esra Sönmezer'den sert tepki..

17.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:17
Güzel oyuncu Esra Sönmezer, yakasını moda yazarlarından kurtaramıyor

"Üzerimdeki, gerçek kürke benzediği için hakaret etmek insanlığa sığmaz. Evet, çok şık giyinen biri değilim ama gerçek kürk giyen biride değilim. Benim pembe tüylü yelek giymem tuhaf değil, gerçek kürk ile tüylü ceketi birbirinden ayıramayan birinin moda eleştirmeni olarak bu konuda yazı yazabilmesi tuhaftır. Acaba on binlerce dolarlara kürkler alıp ve severekte giyen Bülent Ersoy'a bana yazdıklarınızı yazabiliyormusunuz?" Moda yazarı Hande Can'ı kendi üslubuyla eleştiren Esra Sönmezer moda yazarlarının zevkine göre giyinmeyeceğini de vurguladı.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Virüsün kaynağı kuruyor! Son günde yalnızca 1 yeni vaka tespit edildi Haber
Virüsün kaynağı kuruyor! Son günde yalnızca 1 yeni vaka tespit edildi
Koronadan 2 bin kişinin öldüğü ülkede yaşayan oyuncu son durumu anlattı Haber
Koronadan 2 bin kişinin öldüğü ülkede yaşayan oyuncu son durumu anlattı
Sağlık Bakanı'nın takdir toplayan hareketi! Gazeteciden özür diledi Haber
Sağlık Bakanı'nın takdir toplayan hareketi! Gazeteciden özür diledi
Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'deki salgın için tarih aralığı verdi Haber
Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'deki salgın için tarih aralığı verdi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzine 3. büyük indirim geliyor Haber
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzine 3. büyük indirim geliyor
Koronaya yakalanan ünlü sunucu, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı Haber
Koronaya yakalanan ünlü sunucu, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Günlük burç yorumları 17 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 17 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Emre Belözoğlu istedi, Fenerbahçe teknik direktörlük için Yalçın Koşukavak'la anlaştı
Emre Belözoğlu istedi, Fenerbahçe teknik direktörlük için Yalçın Koşukavak'la anlaştı
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti
Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı
Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı
Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmayan tüm ameliyatlar...
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti
Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti
Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın
Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Vladimir Putin İçişleri Bakanı
Magazin Hülya Avşar Fahrettin Koca Serenay Sarıkaya Recep Tayyip Erdoğan
Spor Adem Büyük Okan Buruk Ersun Yanal Bülent Uygun Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Türk Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Güzel oyuncu Esra Sönmezer, yakasını moda yazarlarından kurtaramıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 10:43:06. #1.14#