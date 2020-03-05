Güzel Aşk Filmi
Güzel Aşk filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Güzel Aşk filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Animasyon filmi Güzel Aşk'ın senaristliği ve yönetmenliğini Selim Sener üstlenirken müzikleri ise Tuncay Korkmaz'a ait.
Mucizelerle dolu bir gecede aynı anda doğan Hüsn ve Aşk’ın kaderi beraber yazılmıştır. Ama ikisi için ayrılık zamanı gelmiştir. Aşk’ın Hüsn ile sonsuza kadar “bir” ve mutlu olması için önünde esrarengiz ve zorlu bir yolculuk vardır. Aşk, yoldaşı Gayret ile çıktıkları bu yolculukta bir yandan da kendini keşfetmektedir.
Yönetmen: Selim Sener
Senaryo: Selim Sener
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Güzel Aşk
Yapımcı Firma: Sener Yapım
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: MC Film
Vizyon Tarihi: 13.12.2019
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Kaynak: InterSinema.com