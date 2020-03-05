Güzel Aşk Filmi

05.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:58

Animasyon filmi Güzel Aşk'ın senaristliği ve yönetmenliğini Selim Sener üstlenirken müzikleri ise Tuncay Korkmaz'a ait.

Mucizelerle dolu bir gecede aynı anda doğan Hüsn ve Aşk’ın kaderi beraber yazılmıştır. Ama ikisi için ayrılık zamanı gelmiştir. Aşk’ın Hüsn ile sonsuza kadar “bir” ve mutlu olması için önünde esrarengiz ve zorlu bir yolculuk vardır. Aşk, yoldaşı Gayret ile çıktıkları bu yolculukta bir yandan da kendini keşfetmektedir.

Yönetmen: Selim Sener

Senaryo: Selim Sener

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Güzel Aşk

Yapımcı Firma: Sener Yapım

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: MC Film

Vizyon Tarihi: 13.12.2019



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Kaynak: InterSinema.com