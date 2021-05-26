Güvenlik görevlisine karga saldırısı
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Güvenlik görevlisine karga saldırısı

Güvenlik görevlisine karga saldırısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'da binanın girişinde yerde duran yavru kargayı korumaya çalışan diğer kargalar apartmandan içeri girmek isteyen güvenlik görevlisine saldırdı.

Erzincan'da binanın girişinde yerde duran yavru kargayı korumaya çalışan diğer kargalar apartmandan içeri girmek isteyen güvenlik görevlisine saldırdı. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erzincan'da yavrularını korumaya çalışan kargalar, evine girmeye çalışan güvenlik görevlisine saldırdı. Erzincan Havalimanında çalışan özel güvenlik görevlisi Salih Sevimli, mesaisi bitince evinin yolunu tuttu. Sevimli oturduğu apartmanın bahçesine girecekken kargaların kendisine saldırmaya çalıştığını fark etti. Sevimli, bir karga yavrusunun apartmanın girişinde durduğunu ve diğer kargaların da onu korumaya çalıştıklarını anladı. Yetişkin kargaların saldırı altında yavru kargayı güçlükle bahçe dışına çıkaran Salih Sevimli, saha sonra evine girebildi. O anlar vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntüsüne yansıdı. - ERZİNCAN

Güvenlik görevlisine karga saldırısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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