Güvenliğin zirvesi Sivas'ta bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güvenliğin zirvesi Sivas'ta bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Güvenliğin zirvesi Sivas'ta bir araya geldi

Sivas İl Güvenlik Toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında başladı.

Sivas İl Güvenlik Toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında başladı.

Sivas İl Güvenlik Toplantısı, Sivas AFAD Müdürlüğü binasında başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlık yaptığı toplantıya Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, güvenlik birimlerinin üst düzey yöneticileri ve yerel yöneticiler katıldı. Güvenlik konularının ele alındığı toplantı basına kapalı olarak başladı. Toplantı salonunda Soylu'yu AFAD çalışanları karşıladı. Sivas Valisi Salih Ayhan, burada Soylu'ya meşhur Sivas kemik tarağı hediye etti. Bakan Soylu, ardından şeref defterini imzaladı. - SİVAS

Güvenliğin zirvesi Sivas'ta bir araya geldi

Güvenliğin zirvesi Sivas'ta bir araya geldi

Güvenliğin zirvesi Sivas'ta bir araya geldi

Güvenliğin zirvesi Sivas'ta bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Doğal afetlerdeki yardımlarını unutmadı! Süleyman Soylu'dan CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi

Doğal afetlerdeki yardımlarını unutmadı! Süleyman Soylu'dan CHP'li belediye başkanına teşekkür belgesi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu
Magazin Göksel Cansu Dere Düm Tek Tek Özge Özpirinçci
Spor Stefan Kuntz Sergen Yalçın Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Güzel Sözler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Alex Teixeira Mustafa Denizli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Güvenliğin zirvesi Sivas'ta bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 11:53:31. #1.17#