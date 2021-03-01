Gurur Şenel kimdir? Çiğköfte dükkanında yaşanan Gurur Şenel olayı nedir?

Sosyal medya yapılan paylaşımlar sonrası trend olan Guru Şenel konusu vatandaşların da merak konusu haline geldi. Konu ile ilgili olarak Çiğköfte dükkanında yaşanan Gurur Şenel olayı nedir ve Gurur Şenel kimdir konuları araştırıldı.

Afyonda yaşanan olayda siparişinin acı olduğunu öne sürerek çiğköfte çalışanını darp eden müşterinin Gurur Şenel olduğu iddia edildi. Yaşanan olayın sosyal medyada paylaşılması sonrası Gurur Şenel kimdir? Çiğköfte dükkanında yaşanan Gurur Şenel olayı nedir, konuları araştırıldı.

ÇİĞKÖFTE DÜKKANINDA YAŞANAN GURUR ŞENEL OLAYI NEDİR?

Afyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olması sebebiyle dükkan çalışanını darbeden ve ardından gözaltına alınan Gurur Şenel isimli kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. "#GururSenelTutuklansın" etiketi Twitter'da gündem oldu.

DHA'nın aktardığı habere göre Şenel, 23 Şubat'ta gittiği çiğ köftecide dükkan çalışanı Y.K.'dan acısız çiğ köfte sipariş etti.

Dürümün acılı olduğunu öne sürerek Y.K.'ya yumrukla saldıran Şenel, bir süre sonra ise sakinleşerek dürümün parasını ödeyip dükkandan ayrıldı.

Olayın ardından darp raporu alan Y.K., Şenel'den şikayetçi oldu.