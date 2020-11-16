Gürün'ün yeni gençlik kolları başkanı seçildi
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Gürün'ün yeni gençlik kolları başkanı seçildi

16.11.2020 10:25 | Son Güncelleme: 16.11.2020 10:28
Gürün'ün yeni gençlik kolları başkanı seçildi

Gürün'de Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Hakkı Kürklü seçildi.

Gürün'de Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Hakkı Kürklü seçildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi 6'ncı olağan Gençlik Kolları Başkanlığı seçimi yapıldı. Gürün seçim bürosunda düzenlenen seçime MKYK Üyesi Bölge Koordinatörü Ahmet Keleş, İl Koordinatörü Oğuzhan Cevatemre, İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya ve Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek'te katılım gösterdi. Bayrak yarışında, eski Gençlik Kolları Başkanı Yasin Karabulut görevini Hakkı Kürklü'ye devretti.

Hakkı Kürklü görevi boyunca yaptığı çalışmalardan dolayı Karabulut'a teşekkür etti. - SİVAS

Gürün'ün yeni gençlik kolları başkanı seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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