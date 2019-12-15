Komşularına "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diyen adam feci şekilde dayak yedi
İstanbul Yeşilköy'de alt kat komşularına "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan adam, komşuları tarafından feci şekilde dayak yedi. Komşularına mesaj atan adamın darp anları güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Yeşilköy'de alt katta bulunan komşusuna "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan adama komşuları saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan komşu ve iki oğlu serbest bırakıldı. Saldırı anları binaya ait güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.
Olay Bakırköy'e bağlı Yeşilköy semtinde 3 gün önce gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy'de oturan İskender Karaduman gece yarısı gelen sesler üzerine aynı apartmanda oturan alt kat komşusuna gürültü yapmayın uyuyamıyorum diye mesaj attı.
KARADUMAN'A SALDIRDILAR
Karaduman'ın attığı mesaja sinirlenen ve ismi öğrenilemeyen alt kat komşusu iddiaya göre iki oğlu ile beraber yukarı çıkarak bağırmaya başladı. Kapıyı yumruklayan ve tekmeleyen kişiler, daire sahibi elinde sopa ile kapıyı açtığı esnada Karaduman'a saldırdı.
Evinde ve ailesinin yanında darp edilen Karaduman yaralanırken bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Karaduman'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.