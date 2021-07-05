Gürsel Usta kimdir? Gürsel Usta kaç yaşında, aslen nerelidir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gürsel Usta kimdir? Gürsel Usta kaç yaşında, aslen nerelidir?

Gürsel Usta kimdir? Gürsel Usta kaç yaşında, aslen nerelidir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Gürsel Usta kimdir? Gürsel Usta kaç yaşında, aslen nerelidir? Ciner Grubu Cam ve Kimyasallar Grup Başkanı ve Park Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Gürsel Usta son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta.

Bir dönem Başbakan Yardımcısı danışmanlığı görevindebulunan Gürsel Usta, internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Gürsel Usta ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizin devamından erişebilirsiniz.

GÜRSEL USTA KİMDİR?

Gürsel Usta, 1961 yılında Ankara'da doğmuştur. Ciner Grubu Cam ve Kimyasallar Grup Başkanı ve Park Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Gürsel Usta, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden lisans derecesine sahiptir. Kariyerine Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak başlayan Gürsel Usta, akabinde Başbakan Yardımcısı danışmanlığı görevinde bulunmuştur. Tedviren atandığı Sosyal Güvenlik ve Çocuk Esirgeme Kurumu genel müdür yardımcılığı görevinin ardından 1992 yılında Tepe Grubu'na geçerek özel sektörde çalışmaya başlamıştır. Tepe Grubu pazarlama şirketleri genel müdürü olarak görev yaparken 2003 yılında Ciner Grubuna katılmıştır. 2003 yılından bu yana Ciner Grubu bünyesinde üst düzey görevlerde bulunmaktadır. 7 Temmuz 2017 tarihinde, boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılacak ilk Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Şevval Şahin Burak Özçivit
Spor Salih Uçan Metin Oktay Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gürsel Usta kimdir? Gürsel Usta kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 12:56:33. #1.15#

title