Gürsel Usta kimdir? Gürsel Usta kaç yaşında, aslen nerelidir?

Gürsel Usta kimdir? Gürsel Usta kaç yaşında, aslen nerelidir? Ciner Grubu Cam ve Kimyasallar Grup Başkanı ve Park Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Gürsel Usta son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almakta.

Bir dönem Başbakan Yardımcısı danışmanlığı görevindebulunan Gürsel Usta, internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Gürsel Usta ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizin devamından erişebilirsiniz.

GÜRSEL USTA KİMDİR?

Gürsel Usta, 1961 yılında Ankara'da doğmuştur. Ciner Grubu Cam ve Kimyasallar Grup Başkanı ve Park Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Gürsel Usta, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden lisans derecesine sahiptir. Kariyerine Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak başlayan Gürsel Usta, akabinde Başbakan Yardımcısı danışmanlığı görevinde bulunmuştur. Tedviren atandığı Sosyal Güvenlik ve Çocuk Esirgeme Kurumu genel müdür yardımcılığı görevinin ardından 1992 yılında Tepe Grubu'na geçerek özel sektörde çalışmaya başlamıştır. Tepe Grubu pazarlama şirketleri genel müdürü olarak görev yaparken 2003 yılında Ciner Grubuna katılmıştır. 2003 yılından bu yana Ciner Grubu bünyesinde üst düzey görevlerde bulunmaktadır. 7 Temmuz 2017 tarihinde, boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılacak ilk Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.