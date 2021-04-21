Gürpınar Belediyesi gönüllere dokunmakta sınır tanımıyor
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Gürpınar Belediyesi gönüllere dokunmakta sınır tanımıyor

Gürpınar Belediyesi gönüllere dokunmakta sınır tanımıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Gürpınar Belediyesi fiziki hizmetlerinin yanı sıra hayata geçirdiği sosyal projelerle de ihtiyaç sahibi ailelerin hayatına dokunmaya devam ediyor.

Van'ın Gürpınar Belediyesi fiziki hizmetlerinin yanı sıra hayata geçirdiği sosyal projelerle de ihtiyaç sahibi ailelerin hayatına dokunmaya devam ediyor.

Yürüttüğü çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerle sosyal belediyecilikte örnek model oluşturan Gürpınar Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara içerisinde gıda ve temizlik ürünlerinin bulunduğu 2 bin Ramazan kolisini ulaştırıyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte daha önceden tespit edilen gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşların belediyeye başvurması beklenmeksizin büyük özveriyle hazırlanan 1000 adet gıda ve 1000 adet temizlik kolileri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen dağıtımlarda ev ev, sokak sokak gezilerek yardımlar ihtiyaç sahiplerine veriliyor.

Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhunu Gürpınar'da hayata geçirdiklerini belirten Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, sosyal çalışmaların her yıl artarak devam ettiğini söyledi. Sosyal ve gönül belediyeciliği konusundaki uyarıları esas aldıklarını belirten Başkan Tanış, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı bu Ramazan ayında da yalnız bırakmadık. Bir yandan ekiplerimiz Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımı yaparken bir yandan da gıda ve temizlik kolilerimizi en uzak mahallemize ulaştırma gayretindeler. Devletimizin şefkat elini hissetmeleri bizlere mutluluk veriyor. Biz bunu lütuf olarak görmüyoruz, aziz milletimize karşı görev olarak kabul ediyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte bu görevimizi layıkıyla yürütmenin gayret ve çabası içerisindeyiz" dedi. - VAN

Gürpınar Belediyesi gönüllere dokunmakta sınır tanımıyor
Gürpınar Belediyesi gönüllere dokunmakta sınır tanımıyor
Gürpınar Belediyesi gönüllere dokunmakta sınır tanımıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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