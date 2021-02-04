Güroymak'ta tahrip olan yollar onarılıyor
04.02.2021 13:23 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:26
Bitlis'in Güroymak ilçesinde kardan dolayı tahrip olan yollarda onarım çalışması başlatıldı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde kardan dolayı tahrip olan yollarda onarım çalışması başlatıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, yağışların durmasının ardından, karla mücadele çalışmaları sırasında tahrip olan yolların onarılmasına başlandığı belirtildi.
Çukurların oluştuğu ve zeminin bozulduğu yollarda stabilize çalışması yürütüldüğü bildirilen açıklamada, vatandaşların sağlıklı ulaşım imkanına kavuşması için imkanların seferber edildiği aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin