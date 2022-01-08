Güroymak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na İlbeyi seçildi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na Mehmet Şerif İlbeyi seçildi.

Güroymak Esnaf ve Sanatkarlar Odası 7. Olağan Genel Kurulu'nda adaylar Mehmet Şerif İlbeyi ve Erkan Güldal başkanlık için yarıştı.

Odaya üye 474 esnaftan 407'sinin katıldığı seçimde 215 oy alan İlbeyi başkan oldu.

İlbeyi, yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarlara teşekkür etti.

AA / Filit Gülelçin - Son Dakika Haberleri

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