Gürkan Topçu kimdir? Gürkan Şef kaç yaşında, nereli? Gürkan Topçu sevgilisi
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Gürkan Topçu kimdir? Gürkan Şef kaç yaşında, nereli? Gürkan Topçu sevgilisi

06.10.2020 09:03 | Son Güncelleme: 06.10.2020 09:07
Gürkan Topçu kimdir? Gürkan Şef kaç yaşında, nereli? Gürkan Topçu sevgilisi

Gürkan Şef adıyla bilinen Gürkan Topçu, meyve, sebze ve gıda toptancısı olan ailesi nedeniyle küçük yaşta yemeğe merak sarmış. Avrupa ve Afrika mutfağı diploması aldı. Gürkan Şef kimdir?

Gürkan Topçu, oyuncu Fatma Toptaş ile birlikteliği nedeniyle son dönemin konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Çift, kısa süre önce evlilik kararı aldı. Lezzetli yemekleri ile adını duyuran Gürkan Topçu, et yemekleri ile ilgilenmeye karar vererek kasaplık eğitimi de gördü.

GÜRKAN TOPÇU KİMDİR?

Topçu, 9 Ağustos 1985 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi. Ailesi sebze-meyve ve gıda toptancısı olduğu için yemek sektörüne en başından bu yana yakındı.

Gürkan Topçu kimdir? Gürkan Şef kaç yaşında, nereli? Gürkan Topçu sevgilisi

Lise eğitiminin ardından İstanbul'da Mutfak Akademisi'nde Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği eğitimi aldı. Aşçılık eğitimi de aldıktan sonra Avrupa ve Afrika Mutfağı diplaması elde etti.

Gürkan Topçu kimdir? Gürkan Şef kaç yaşında, nereli? Gürkan Topçu sevgilisi

Eğitimlerinin ardından staj için İtalya'ya giden Gürkan Topçu, burada et alanında uzmanlaşmak istediğinin farkına vardı. Türkiye'ye geri dönerek çeşitli et firmalarında çalıştı ve England Meat School'da kasaplık eğitimi gördü. Böylece Türkiye'nin ilk diplomalı kasabı oldu.

Gürkan Topçu kimdir? Gürkan Şef kaç yaşında, nereli? Gürkan Topçu sevgilisi

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