Gürgentepeli Salih kendisi için konulan durakta aşılandı - Haberler
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Gürgentepeli Salih kendisi için konulan durakta aşılandı

AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık ekipleri, Gürgentepe Kaymakamlığınca kendisine yol kenarında "Salih'in Yeri" adında özel bekleme alanı yapılan zihinsel engelli Salih Belen'i (30) de aşıladı.

Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık ekipleri, Gürgentepe Kaymakamlığınca kendisine yol kenarında "Salih'in Yeri" adında özel bekleme alanı yapılan zihinsel engelli Salih Belen'i (30) de aşıladı.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede 1 milyon dozu aşkın aşının yapıldığı "mavi" kategorideki Ordu'da, İl Sağlık Müdürlüğü'nün çalışmaları devam ediyor.

Kırsal yerleşim yerlerinde de aşılama faaliyetlerini sürdüren sağlık ekipleri, Gürgentepe ilçesinin Gülbelen mevkisinde gün boyu yoldan geçen araçlara el sallayan ve eski kaymakam Nursel Özdemir'in talimatıyla yağmurlu havalarda ıslanmaması ve soğuk havadan korunabilmesi için kendisine özel bekleme alanı yapılan Salih Belen'i de unutmadı.

Gün içinde hazırlıklarını tamamlayan ekipler, Salih'in gününün önemli bölümünü geçirdiği ve üzerinde "Salih'in Yeri" yazan durağa gitti.

Burada bir süre Salih ile ilgilenen ekipler, daha sonra kendisine ikinci doz Kovid-19 aşısını uyguladı.

"Salih, Gürgentepe'nin sevilen simalarından"

Gürgentepe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Aylin Demir, AA muhabirine, kırsal mahalleleri gezerek aşı olmayan vatandaşları tespit edip aşılama faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Bu kapsamda Salih Belen'e ikinci doz aşısını yaptıklarını ifade eden Demir, "Salih, Gürgentepe'nin sevilen simalarından. Kendisi yol kenarında araçlara el sallaması ile biliniyor. Kendisi özel olarak hazırlanan durağından ayrılmak istemediği için biz gelerek ikinci doz aşısını yaptık." dedi.

Demir, Salih Belen'in aşısını olduktan sonra kendi gözetimlerinde dinlendiğini belirterek, Salih'in ilk doz aşısını ise evinde uyguladıklarını kaydetti.

Ekipler aşı hizmetini vatandaşın ayağına götürüyor

Aşı olmak isteyen ancak sağlık kuruluşlarına gitme imkanı olmayan vatandaşlara seslenen Demir, "Böyle durumda bizzat biz kendilerinin bulunduğu yere kadar gidip aşılarını yapıyoruz. Bu gibi durumlarda vatandaşlarımızın bizlere ulaşması yeterli." diye konuştu.

Salih'in annesinden sağlık personeline teşekkür

Salih'in annesi Pembe Belen ise bu hizmetten dolayı sağlık ekiplerine teşekkür ederek, "Allah onlardan razı olsun. Geldiler oğlumun ikinci doz aşısını vurdular. Biz kendisini aşıya götürmemiştik. Ekipler geldi, yardımcı oldu. Çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Gürgentepeli Salih kendisi için konulan durakta aşılandı

Gürgentepeli Salih kendisi için konulan durakta aşılandı

Gürgentepeli Salih kendisi için konulan durakta aşılandı

Gürgentepeli Salih kendisi için konulan durakta aşılandı

Gürgentepeli Salih kendisi için konulan durakta aşılandı
AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri
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