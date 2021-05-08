Gürcistan gümrüğünde işlemler yavaşladı.. Sarp Sınır Kapısı'nda 3 ilçe boyunca tır kuyruğu

Gürcistan gümrüğünde işlemler yavaşladı.

Gürcistan gümrüğünde işlemler yavaşladı.. Sarp Sınır Kapısı'nda 3 ilçe boyunca tır kuyruğu

Sarp Sınır Kapısı'nda Ramazan ayında tır kuyruğu çilesi devam ediyor

3 ilçe boyunca tır kuyruğu uzayıp gidiyor

ARTVİN - Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcistan gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapan tır sürücülerinin çilesi Ramazan ayında da devam ediyor.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde buluna Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcistan'a geçmek için bekleyen tır sürücülerinin oluşturduğu kuyruk kilometrelerce uzadı. Sınır kapısından Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçelerine kadar uzayan tır kuyruğu, sürücüleri Ramazan ayında saatlerce yolda beklemelerine neden oluyor.

Gürcistan gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapan tırlar, Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda kaldı. Geçiş işlemlerinin uzaması nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen tırlar kuyruk oluşturdu. Tır parklarının dolması üzerine, Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinin yer aldığı Karadeniz Sahil Yolu üzerinde tırlar yol kenarına park ederek sıralarını beklemeye başladı. Karayolunun bir şeridini kapatan tırlar, trafiğin de aksamasına neden oldu.

Tır sürücüleri, 3 gündür yollarda, saatlerce gümrük kapısında sırada olduklarını belirterek, "Hayatımız evimiz gecemiz gündüzümüz, yememiz içmemiz tırın içi oldu. Can güvenliğimiz yok. Daha ne kadar bekleriz bilmiyoruz. Ama beklemek tırcının kaderinde var sanırım" dediler.

Günlerce sıra beklediğini ifade eden tır sürücüsü Mehmet Çalış, "Bizler yollarda mağduruz, bizler burada sahipsiziz. Yabancı plakalı araçlar transit geçiyor biz ise sıranın bize gelmesi için gece gündüz yol kenarında bekliyoruz, bize sahip çıkın" ifadesini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZİYA AKYILDIZ