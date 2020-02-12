Bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan anne yakalandı
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Bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan anne yakalandı

Gürcistan'da bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan anne ve 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

12.02.2020 13:39 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:05
Bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan anne yakalandı

'da yaşanan ilginç olayda, bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan ekiplerince yakalandı. Kadınla birlikte 6 kişi daha gözaltına alındı.

BAKANLIK AÇIKLADI

Gürcistan Bakanlığının soruşturma servisi tarafından yapılan açıklamada, bebeğini satmaya çalışan anne ve 6 kişinin yakalandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, gözaltına alınanlar arasında 2 doktor ile daha önce benzer suçtan sabıkası bulunan bir kişinin de bulunduğu kaydedildi.

13 BİN DOLARA SATACAKLARDI

Soruşturmada, gözaltına alınanların bebeği 13 bin dolara satıp parayı aralarında paylaşmayı planladıkları ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, 7 kişinin 14 ila 17 yıl arasında hapis cezası alabileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan anne yakalandı
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