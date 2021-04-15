Gürcan Dağdaş kimdir? Gürcan Dağdaş biyografisi!

10 Şubat 2005 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılan Gürcan Dağdaş, bu tarihten beri Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve genel başkan başdanışmanı olarak görev yapmaktadır. Hâlen yazılarına Ortadoğu gazetesinde devam etmektedir. 30 Eylül 2014 tarihinde MHP'den istifa etmiştir. Gürcan Dağdaş kimdir? Gürcan Dağdaş kaç yaşında, nereli? Gürcan Dağdaş mesleği nedir? Gürcan Dağdaş hayatı ve biyografisi nedir?

10 Şubat 2005 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılan Gürcan Dağdaş, bu tarihten beri Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve genel başkan başdanışmanı olarak görev yapmaktadır. Hâlen yazılarına Ortadoğu gazetesinde devam etmektedir. 30 Eylül 2014 tarihinde MHP'den istifa etmiştir. Gürcan Dağdaş kimdir? Gürcan Dağdaş kaç yaşında, nereli? Gürcan Dağdaş mesleği nedir? Gürcan Dağdaş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

GÜRCAN DAĞDAŞ KİMDİR?

Gürcan Dağdaş (d. 20 Mayıs 1960, Kars), Türk siyasetçidir.

İlk, orta ve lise öğrenimini Kars'ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun oldu. TBMM XX. dönem İstanbul ve XXIII. dönem Kars milletvekilidir.

HAYATI

Kısa bir süre kamu kuruluşlarında görev aldı. 24 Aralık Genel Seçimlerinde, Refah Partisi'den İstanbul milletvekili seçilerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20. Dönem üyesi oldu. 22 Temmuz Genel Seçimlerinde, Kars milletvekili seçilerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23. Dönem üyesi oldu. Erbakan'ın Başbakan olduğu 54. Cumhuriyet Hükümeti'nde Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Daha sonra Demokrat Türkiye Partisine katıldı. 1999 Genel Seçimlerinde aday olmadı. 2002 yılında yapılan Genel Seçimlerde Kars'tan bağımsız aday oldu. "Toplumsal Çözülme", "Kağıda Düşenler" ve "Düşünceye Davet" isimlerinde üç eseri yayınlandı. Bir süre Tercüman gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 10 Şubat 2005 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılan Gürcan Dağdaş, bu tarihten beri Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve genel başkan başdanışmanı olarak görev yapmaktadır. Hâlen yazılarına Ortadoğu gazetesinde devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

30 Eylül 2014 tarihinde MHP'den istifa etmiştir.

2. (XIII), 3. (XIV), 4. (XV) Dönem Konya, 5. (XVI) Dönem Kars Milletvekilliği ile Tarım Bakanlığı yapan Bahri Dağdaş'ın yeğenidir.