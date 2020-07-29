Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı 6 yıldır mutlu bir ilişkileri olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti bugün Çeşme'de nikah masasına oturdu. Koronavirüs salgını nedeniyle düğün yapmayacak olan çiftin sade nikah törenine aileleri ve yakın dostları katıldı.

2014 yılından bu yana birlikte olan oyuncu çift Barış Arduç ve Gupse Özay, nikâh masasına oturdu. Çift, sonbaharda yapmayı planladıkları düğünlerini pandemi nedeniyle ertelemişti. İkili, ani bir kararla Çeşme'de nikâh organize etti.

BALAYINA ÇIKMAYACAKLAR

Çift balayı içinde herhangi bir plan yapmadı. Arduç ve Özay, evlendikten sonrada Çeşme'de yazlıklarında tatil yapmayı sürdürecek.

"GÜNÜ GELDİĞİNDE EVLENİRİZ" DEMİŞTİ

Barış Arduç, geçtiğimiz yıllarda 'evlilik' iddiaları hakkında, "Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir." demişti.