Son dakika! Güpegündüz küçük kız çocuğuna hırsızlık yaptırdılar...O anlar kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Güpegündüz küçük kız çocuğuna hırsızlık yaptırdılar...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Güpegündüz küçük kız çocuğuna hırsızlık yaptırdılar.

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Güpegündüz küçük kız çocuğuna hırsızlık yaptırdılar...O anlar kamerada

İSTANBUL - Esenler'de iki kadın, küçük kız çocuğunu yönlendirerek hırdavatçının önündeki pazar arabasını çaldırdı. Kadınların küçük kıza hırsızlık yaptırdığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, 3 Aralık günü Esenler'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki kadın kaldırımda yürüdüğü sırada küçük kız çocuğunu yönlendirerek, hırdavatçının önündeki pazar arabasını çalmasını söyledi. Pazar arabasına yaklaşan küçük kız, kadınlarla göz göze gelerek, onların beğendiği arabayı alarak yoluna devam etti. Hırdavatçı tanıtım için koyduğu Pazar arabalarının eksik olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelerek güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son dakika! Güpegündüz küçük kız çocuğuna hırsızlık yaptırdılar...O anlar kamerada

Son dakika! Güpegündüz küçük kız çocuğuna hırsızlık yaptırdılar...O anlar kamerada

Son dakika! Güpegündüz küçük kız çocuğuna hırsızlık yaptırdılar...O anlar kamerada

Kuyumcuya sahte altın satan dolandırıcı kadın suç üstü yakalandı

Kuyumcuya sahte altın satan dolandırıcı kadın suç üstü yakalandı

 Böyle hırsızlık görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı

Böyle hırsızlık görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı

İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title