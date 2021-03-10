Günyüzü ilçesinde 1 yıl aradan sonra muhtarlar ve daire amirleri toplantısı yapıldı
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Günyüzü ilçesinde 1 yıl aradan sonra muhtarlar ve daire amirleri toplantısı yapıldı

10.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:03
Günyüzü ilçesinde 1 yıl aradan sonra muhtarlar ve daire amirleri toplantısı yapıldı

Günyüzü ilçesinde 1 yıl aradan sonra muhtarlar ve daire amirleri toplantısı yapıldı.

Günyüzü ilçesinde 1 yıl aradan sonra muhtarlar ve daire amirleri toplantısı yapıldı.

Pandemi nedeniyle 1 yıldır yapılamayan muhtarlar ve daire amirleri asayiş toplantısı, maske mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi. Günyüzü Belediyesi kültür evinde yapılan toplantıya, İlçe Kaymakamı Burak Akeller başkanlığında, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, ilçe daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. - ESKİŞEHİR

Günyüzü ilçesinde 1 yıl aradan sonra muhtarlar ve daire amirleri toplantısı yapıldı
Günyüzü ilçesinde 1 yıl aradan sonra muhtarlar ve daire amirleri toplantısı yapıldı
Günyüzü ilçesinde 1 yıl aradan sonra muhtarlar ve daire amirleri toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 17:05:47. #1.14#
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