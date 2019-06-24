Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Mersin'deki tren kazasında dehşet detaylar

Hemzemin geçitte yük treninin çarptığı minibüsün raylar üzerinde stop ettiği, sürücünün yeniden çalıştıramayınca son anda araçtan inerek kurtulduğu 6 tarım işçisinin araçtan inecek vakit bulamadığı ortaya çıktı.

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Selde kaybolan 2 kişinin aramalarına devam ediliyor

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi'nde 18 Haziran günü meydana gelen selde kaybolan 2 kişiyi bulmak için çalışmalar 6. gününde de sürüyor.

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Bisiklet yolları işgal ediliyor

Eskişehir'de bisiklet yoluna park etmiş araçlar, bisiklet sürücülerine zor anlar yaşatırken kuralları da ihlal ediyor.

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Poşet kullanımı yüzde 80 azaldı

Türkiye'de 'Sıfır Atık' uygulaması ile başlayan poşetlerin ücretlendirilmesinden sonra poşet kullanımının yüzde 80'e yakın azaldığı gözlemlendi.

(İHA)

Kaynak: İHA