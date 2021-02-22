Günün Birinde dinle! Günün Birinde şarkı sözleri! Günün Birinde sözleri!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında çalınan ve 90'lı yıllara ait şarkı Günün Birinde dinle! Günün Birinde şarkı sözleri! Günün Birinde sözleri!
Sevilen sanatçı Ayşe Mine'nin eşsiz yorumu ile dinlediğimiz Günün Birinde dinle! Günün Birinde şarkı sözleri! Günün Birinde sözleri!
GÜNÜN BİRİNDE ŞARKI SÖZLERİ
Bu devran hep böyle sürüp gitmez ki
Sen de solacaksın günün birinde
Aklına gelecek ayrılığımız
Pişman olacaksın günün birinde
Pişman olacaksın günün birinde
Senin de saçına karlar yağacak
Senin de gözüne yaşlar dolacak
Elbette kalbini biri yakacak
Beni anacaksın günün birinde
Beni anacaksın günün birinde
Ne geri dönecek yolun olacak
Ne de tutunacak dalın kalacak
Korkarım pişmanlık sonun olacak
Yalnız kalacaksın günün birinde
Yalnız kalacaksın günün birinde
Senin de saçına karlar yağacak
Senin de gözüne yaşlar dolacak
Elbette kalbini biri yakacak
Beni anacaksın günün…