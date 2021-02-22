Günün Birinde dinle! Günün Birinde şarkı sözleri! Günün Birinde sözleri!

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında çalınan ve 90'lı yıllara ait şarkı Günün Birinde dinle! Günün Birinde şarkı sözleri! Günün Birinde sözleri!

Sevilen sanatçı Ayşe Mine'nin eşsiz yorumu ile dinlediğimiz Günün Birinde dinle! Günün Birinde şarkı sözleri! Günün Birinde sözleri!

GÜNÜN BİRİNDE ŞARKI SÖZLERİ

Bu devran hep böyle sürüp gitmez ki

Sen de solacaksın günün birinde

Aklına gelecek ayrılığımız

Pişman olacaksın günün birinde

Pişman olacaksın günün birinde

Senin de saçına karlar yağacak

Senin de gözüne yaşlar dolacak

Elbette kalbini biri yakacak

Beni anacaksın günün birinde

Beni anacaksın günün birinde

Ne geri dönecek yolun olacak

Ne de tutunacak dalın kalacak

Korkarım pişmanlık sonun olacak

Yalnız kalacaksın günün birinde

Yalnız kalacaksın günün birinde

Senin de saçına karlar yağacak

Senin de gözüne yaşlar dolacak

Elbette kalbini biri yakacak

Beni anacaksın günün…

GÜNÜN BİRİNDE DİNLE!