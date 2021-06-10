Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evlerinde tandırdan çıktı
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Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evlerinde tandırdan çıktı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Günlerdir Müge Anlı'nın programında aranan Mehmet-Firdevs Turhan çiftinin öldürülüp evlerinin bahçesinde bulunan tandıra gömüldüğü ortaya çıktı. Beton dökülen tandırdan çıkarılan çiftin cansız bedenleri morga kaldırılırken öldürülen Mehmet Turhan'ın kardeşi, yengesi ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir Kayseri'de 19 Mayıs tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Mehmet-Firdevs Turhan çiftine ne olduğu araştırılıyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri canlı yayındaki iddiaların ardından harekete geçti. Oğlu tarafından aranan anne ve babanın cansız bedenlerine ulaşıldı.

CANSIZ BEDENLER TANDIRDAN ÇIKTI

Yapılan araştırmalar sonucunda öldürülüp gömüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaşan cinayet dedektifleri, çiftin Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesinde bulunan evlerinde arama yaptı. Burada bahçede bulunan tandırın olduğu alanda arama yapan ekipler, alanı kazdı. Yapılan çalışma sonucunda Mehmet-Firdevs Turhan çiftçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evlerinde tandırdan çıktı

KARDEŞİ VE YENGESİ DAHİL BİRÇOK KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çiftin cinayetinin ardından Müge Anlı'nın yayınına çıkan Mehmet Turhan'ın kardeşi, yengesi ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evlerinde tandırdan çıktı
Firdevs Turhan
Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evlerinde tandırdan çıktı
Mehmet Turhan
Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evlerinde tandırdan çıktı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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