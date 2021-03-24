Kabine revizyonu yapılacak mı? AK Parti'den söylentileri alevlendirecek yanıt
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Kabine revizyonu yapılacak mı? AK Parti'den söylentileri alevlendirecek yanıt

24.03.2021 19:35 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:00

Günlerdir Türkiye'nin ana gündem maddesini olan Kabine değişikliği iddialarına AK Parti'den yanıt geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Değişecek ya da değişmeyecek diyemem. Bu Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Değişir ya da değişmez o kadar verecektir. Ama siz de bilirsiniz bu tip durumlardaki bütün tahminler boşa çıkar. Listelerin de çoğu kez uydurma olduğunu görmüşsünüzdür" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin yeni A takımını açıklayan Ömer Çelik, gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Çelik, son günlerin gündemi en çok meşgul eden konusu "kabine revizyonu" hakkında ortaya atılan iddiaları da cevapladı.

Çelik, "Kabine değişliği olacak mı?" sorusuna, "Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu bu. Değişir ya da değişmez o kadar verecektir. Bu tip durumlardaki bütün tahminler boşa çıkar. Ne zaman, nasıl yapılacağı tamamen cumhurbaşkanımızın takdiridir. O listelerin de uydurma olduğunu görmüşsünüzdür. Ankara siyasetinin cilvelerinden biri bu, kabine revizyonuyla ilgili tahminde bulunmak" yanıtını verdi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Çok tartışılan İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili de konuşan Çelik, "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin usule aykırı bir durumu yok. Egemen bir devlet olarak Türkiye bu hakkını kullanmıştır. Kadına şiddetin önlenmesine ilişkin ne yağacağımız önemlidir. Kadınların kazanımlarının artması politik bir tercih değildir. Ahlaki bir zorunluluktur. Anlaşmadan çekilmek kadın haklarından vazgeçildiği anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Kabine revizyonu yapılacak mı? AK Parti'den söylentileri alevlendirecek yanıt

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 20:01:39. #1.15#
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