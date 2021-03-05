Güngören'de koca dehşeti
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Güngören'de koca dehşeti

05.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:44

Güngören'de bir adam eşini silahla yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

Güngören'de bir adam eşini silahla yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti. Adam olay yerinde hayatını kaybederken kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Güngören ilçesi Akıncılar Mahallesi Posta Caddesinde bulunan bir tekstil atölyesinde yaşandı. İddiaya göre 47 yaşındaki K.A isimli adam ile 36 yaşındaki eşi E.A. arasında bir süredir sorun yaşanıyordu. E.A. tartışmaların ardından bir hafta önce evden ayrılarak ablasının yanına gitti. Barışmak için eşinin tekstil dükkanına giden K.A. burada yaşanan tartışma sonrasında E.A'yı silahla vurarak ağır yaraladı. Aynı silahla intihar eden koca, olay yerinde hayatını kaybetti. Eşini vurarak intihar eden şahsın kısa bir süre önce hapisten çıktığı öğrenildi.

YARALI KADININ DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri K.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan E.A ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kadının durumun ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı tekstil atölyesi ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

Güngören'de koca dehşeti
Güngören'de koca dehşeti
Güngören'de koca dehşeti
Güngören'de koca dehşeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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