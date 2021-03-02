Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü! Pilotlar dahil 12 kişi öldü
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Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü! Pilotlar dahil 12 kişi öldü

02.03.2021 23:23 | Son Güncelleme: 03.03.2021 00:08

Doğu Afrika ülkesi Güney Sudan'ın Jonglei eyaletinde bir yolcu uçağı kalkışından hemen sonra düştü. Kazada ikisi pilot toplam 12 kişi hayatını kaybetti.

Cuba Uluslararası Havalimanı Direktörü Kur Kuol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Jonglei eyaletinin Peiri bölgesinde South Supreme Hava Yollarına ait yolcu uçağının düştüğünü belirtti.

Uçağın yerel saatle 17.00 sıralarında havalandığını ve kalkıştan çok kısa bir süre sonra düştüğünü aktaran Kuol, kaza nedeninin henüz tespit edilemediğini dile getirdi. Kazada çok sayıda kişinin öldüğünü ifade eden Kuol, ölü sayısının henüz net olarak bilinmediğini vurguladı. Uçağın düşme nedeni henüz bilinmezken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞİRKET SABIKALI ÇIKTI

Yerel medyada, kazada 10 yolcu ve 2 pilotun hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı. Aynı hava yolu şirketinin daha önce de bir uçağı benzer şekilde kaza yapmıştı. Şirket, kazaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

GÜNEY SUDAN'DA UÇAK KAZALARI ÇOK SIK YAŞANIYOR

Ağustos 2020'de Juba'da kalktıktan dakikalar sonra Kemeru bölgesinde bir kargo uçağı çiftliğe düşmüş, 8 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi yaralanmıştı. 2015 yılında, Juba'dan kalktıktan hemen sonra Sovyet döneminden kalma Antonov tipi uçak düşmüş 36 kişi hayatını kaybetmişti. 2018'de ise Juba'dan Yirol'a yolcu taşıyan küçük bir yolcu uçağın düşmüş, 19 kişi kazada can vermişti.

Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü! Pilotlar dahil 12 kişi öldü
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