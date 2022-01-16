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Güney Kore hidrojen ekonomisinde BAE ile iş birliğini geliştirecek

Güney Kore hidrojen ekonomisinde BAE ile iş birliğini geliştirecek
AA / Emel Öz - Haberler | Güncel

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile hidrojen ekonomisi alanında iş birliğini geliştireceklerini söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile hidrojen ekonomisi alanında iş birliğini geliştireceklerini söyledi.

Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Dubai'ye ziyareti sırasında BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Suheyl el-Mezrui ile forum çerçevesinde bir araya geldi.

Moon, foruma hitaben yaptığı konuşmada "Güney Kore ve BAE, petrol ve nükleer enerji santralleri de dahil olmak üzere geleneksel enerji sektörlerinde daha derin iş birliğine ilişkin birçok başarıya imza attı." dedi.

Moon, Güney Kore ve BAE'nin hidrojen sektöründe enerji iş birliğini geliştireceğini belirtti.

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AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri
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Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile hidrojen ekonomisi alanında iş birliğini geliştireceklerini söyledi.

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