Güney Kore Devlet Başkanı Moon, 21 Mayıs'ta Biden ile görüşecek
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Güney Kore Devlet Başkanı Moon, 21 Mayıs'ta Biden ile görüşecek

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, 21 Mayıs'ta Biden ile görüşecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Başkan Joe Biden ile görüşmek üzere 21 Mayıs'ta Beyaz Saray'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Başkan Joe Biden ile görüşmek üzere 21 Mayıs'ta Beyaz Saray'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Söz konusu görüşme ile Moon, Biden'ın Beyaz Saray'da yüz yüze görüşeceği ikinci lider olacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, ikili ilişkileri ve iş birliği yollarını görüşmek üzere Başkan Joe Biden ile 21 Mayıs'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceğini duyurdu. Psaki, "Başkan Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'i 21 Mayıs 2021'de Beyaz Saray'da ağırlamayı dört gözle bekliyor" ifadelerini kullandı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Biden'ın Ocak ayında göreve gelmesinden bu yana yüz yüze görüşeceği ikinci lider olacak. Biden, 21 Ocak'ta başkanlık koltuğuna otururken, ilk yüz yüze görüşmesini 16 Nisan'da Japonya Başbakanı Yoshihide ile Beyaz Saray'da gerçekleştirmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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