: Güney Kore'de koronavirüsün yayılmasıyla ilgili sorumlu tutulan Lee Man-hee diz çökerek halktan özür diledi

02.03.2020 20:23 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:36

En az 4 bin koronavirüs vakasının kayda geçtiği Güney Kore'de, salgının bu denli yayılmasından sorumlu tutulan 'Shincheonji Kilisesi' adlı tarikatın 88 yaşındaki lideri Lee Man-hee kamuoyundan özür diledi. Shincheonji Kilisesi, Güney Kore'deki koronavirüs vakalarının en az yarısıyla ilişkilendiriliyor. Tarikat üyesi olan ve '31. hasta' diye nitelenen 61 yaşındaki bir kadın, ülkedeki hastalığın kaynağı olarak gösteriliyor.

CANLI YAYINDA DİZ ÇÖKÜP ÖZÜR DİLEDİ

Koronavirüsle ilgili düzenlenen basın toplantısında dizlerinin üzerine çöküp başını öne eğerek halktan Kovid-19'un ülkede hızla yayılmasına neden olduğu için samimiyetle özür dileyen Lee, yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun negatif olduğunu söyledi.

"İNSANLARIN AFFINA SIĞINIYORUM"

Sesi titreyen ve ağladığı görülen Lee, Gapyeong'da basın mensuplarının karşısında tam iki kez diz çöktü ve "Üyeler adına halka en içten özürlerimi sunmak isterim" dedi. Lee, "Kasten olmasa da çok sayıda insana virüs bulaştı. Elimizden gelen çabayı gösterdik ama engelleme konusunda başarısız olduk. İnsanların affına sığınıyorum" ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET SORUŞTURMA BAŞLATACAK

Güney Koreli yetkililer, Lee başta olmak üzere 11 tarikat liderine salgını önlemede yeterince işbirliği yapmadıkları gerekçesiyle soruşturma açmaya hazırlanıyor.

Haber Videosu