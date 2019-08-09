Güney Kore duyurdu: ABD, bizden Hürmüz Boğazı için asker talep etti

09.08.2019 13:38

ABD'nin Güney Kore'den Hürmüz Boğazı'na asker göndermesi için talepte bulunduğu öne sürüldü.

Güney Kore'de yayın yapan Yonhap haber ajansında yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo ile yaptığı ikili görüşmede, İran karşıtı oluşturulmaya çalışılan misyon çerçevesinde, Hürmüz Boğazı'na asker göndermesini istedi.

SÜRE İSTEDİ

Güney Kore Savunma Bakanı'nın, kendilerinin de o bölgeyi kullandığını belirterek, asker gönderme konusunu değerlendirmeye alacaklarını, talebi düşünmek için ise süre istediği aktarıldı.

ALMANYA VE İSPANYA TALEBİ REDDETMİŞTİ

ABD son dönemlerde çok sayıda ülkeye İran karşıtı oluşturulacak misyona katılma teklifi göndermişti. Almanya ve İspanya bu teklifi reddederken, Fransa'nın tereddüt ettiği açıklanmıştı.