Güney Kıbrıs'taki orman yangınında ölü sayısı 4'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Güney Kıbrıs'taki orman yangınında ölü sayısı 4'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı / Emir Abdurrahman Bulut - Haberler | Güncel

- Güney Kıbrıs'taki orman yangınında ölü sayısı 4'e yükseldi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde çıkan orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği belirtildi.

- Güney Kıbrıs'taki orman yangınında ölü sayısı 4'e yükseldi

LEFKOŞA - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde çıkan orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği belirtildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol ve Larnaka ilçelerinde dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan orman yangınında can kaybı artıyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği belirtildi. Yangına itfaiye ekipleri ile Rum milli muhafız ordusu, sivil savunma ekipleri ve halkın yanı sıra 11 yangın uçağı ve çok sayıda yangın helikopteri ile müdahale ediliyor. Rum yönetimi, yangın söndürme çalışmaları için İtalya'dan da yardım istedi.

Öte yandan, Rum yönetimi KKTC'nin yardım teklifine hala net bir yanıt vermezken, yangının kuzeye sıçramaması için teyakkuza geçildi.

Güney Kıbrıs'taki orman yangınında ölü sayısı 4'e yükseldi
Güney Kıbrıs'taki orman yangınında ölü sayısı 4'e yükseldi
Güney Kıbrıs'taki orman yangınında ölü sayısı 4'e yükseldi
Güney Kıbrıs'taki orman yangınında ölü sayısı 4'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emir Abdurrahman Bulut

Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki yangın kontrol altına alınamıyor
Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki yangın kontrol altına alınamıyor
Lübnan'ın El-Meyadin televizyonu: Hint Okyanusu'nda saldırıya uğrayan İsrail gemisinde yangın çıktı
Lübnan'ın El-Meyadin televizyonu: Hint Okyanusu'nda saldırıya uğrayan İsrail gemisinde yangın çıktı
Düğün yolunda büyük panik! Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı
Düğün yolunda büyük panik! Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Taner Ölmez Kartal Tibet İbrahim Selim Burak Özçivit
Spor Ali Koç Metin Oktay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Güney Kıbrıs'taki orman yangınında ölü sayısı 4'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.07.2021 17:44:57. #1.13#

title