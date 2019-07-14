Güney Kıbrıs basınından çarpıcı iddia: Türkiye doğal gaz buldu

Yunan medyası, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri sırasında 170 milyar metreküp rezerv bulduğunu iddia etti. Güney Kıbrıs'ın en büyük gazetesi olan Phileleftheros'un haberine göre Türkiye'nin sondaj gemisi Fatih, Paphos(Baf) açıklarında yaptığı operasyonda 170 milyar metreküp rezerv buldu.

S-400'LER KKTC SINIRLARI İÇERİSİNE YERLEŞTİRİLECEK

AB'nin Türkiye'ye mesajının Doğu Akdeniz'deki yasa dışı eylemleri sonlandırması olduğunu söyleyen haberde, ilk adımın bir müzakere paketinde anlaşmak olduğuna dikkat çekiliyor. Haberde, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'leri KKTC sınırları içerisine yerleştirerek bölgedeki faaliyetlerini koruma altına alacağı iddiasına da yer verildi.

HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Yunan haber sitelerinde son dakika olarak yer alan haberlere göre Türkiye, Fatih sondaj gemisinin çalışmaları sonucunda Doğu Akdeniz açıklarında 170 milyar metreküp buldu. Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarından ise henüz bir açıklama gelmedi.