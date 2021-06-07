Güney Afrika'da vahşi fil arabayı böyle parçaladı
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Güney Afrika'da vahşi fil arabayı böyle parçaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Güney Afrika'daki tabiat parkında vahşi fil, bir akaryakıt firmasına ait araca saldırıp kaputunu parçaladı. Olay anı aracın kamerasına anbean yansıdı. Aracın içindeki sürücünün sakin kalmaya çalışan tavırları ise gözlerden kaçmadı.

Güney Afrika'daki Hoedspruit kasabasında bir akaryakıt şirketine ait araç vahşi filin saldırısına uğradı. Şirket çalışanı Norman Nukeri bir müşterisinin kulübesine gittiği sırada tabiat parkında karşısına vahşi bir fil çıktı.

ANİDEN KOŞUP ARACA SALDIRMAYA BAŞLADI

Fili görünce aracını durduran Nukeri, bir süre filin uzaklaşmasını bekledi. Ancak kızgın fil aniden araca doğru koştu ve saldırmaya başladı. Filin saldırısı sonucu aracın kaputu hurdaya döndü.

Güney Afrika'da kızgın fil arabayı böyle parçaladı

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Şoför öfkeli filin saldırısı sırasında sakinliğini korumaya çalışsa da korku dolu anları araç kamerasına kaydedildi.

Güney Afrika'da kızgın fil arabayı böyle parçaladı
Güney Afrika'da vahşi fil arabayı böyle parçaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
İKBAL KÜFREVİ: (Olması gereken başlık) Vahşi insan hayvanların doğal yaşam alanına girerek onları rahatsız etmenin bedelini ağır ödedi.
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