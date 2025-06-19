Güneş'ten büyük cüce gezegen var mıdır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Güneş sistemindeki bilinen gök cisimleri arasında hangisi vardır? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

GÜNEŞ SİSTEMİNDEKİ BİLİNEN GÖK CİSİMLERİ ARASINDA HANGİSİ VARDIR?

A: Güneş'ten büyük gezegen

C: Gezegenden büyük cüce gezegen

B: Gezegenden büyük uydu

D: Güneş'ten büyük cüce gezegen

Cevap: B