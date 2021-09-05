Gündoğmuş'ta yanan ormanlar yeniden yeşilleniyor
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Gündoğmuş'ta yanan ormanlar yeniden yeşilleniyor

Gündoğmuş'ta yanan ormanlar yeniden yeşilleniyor
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Turapoğlu - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlar yeniden yeşilleniyor.

ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlar yeniden yeşilleniyor.

Gündoğmuş'ta 29 Temmuz'da başlayan, yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan orman yangını, 6 Ağutos'ta kontrol altına alındı. Bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışmalar yürütülürken, ilk filizlenen bitkiler de görülmeye başlandı. Orman Genel Müdürlüğü Twitter hesabından, "Umutlarımız yeşeriyor. Ormanlarımız küllerinden doğuyor" başlığıyla Gündoğmuş'ta yanan ormanların yeniden yeşillendiğine yönelik fotoğraf paylaştı.


Gündoğmuş'ta yanan ormanlar yeniden yeşilleniyor
Gündoğmuş'ta yanan ormanlar yeniden yeşilleniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Turapoğlu

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