Gündoğdu Marşı sözleri nedir? Gündoğdu Marşı sözleri tam metni!
Son günlerde sosyal medyada gündem olmaya başlayan Gündoğdu Marşı'nın detayları merak ediliyor. Peki, Gündoğdu Marşı sözleri nedir? İşte, Gündoğdu Marşı sözleri tam metni!
Gündoğdu Marşı sözleri ile merak konusu oldu.Gündoğdu Marşı sözleri nedir? Gündoğdu Marşı sözleri tam metni gibi konular araştırılıyor. Peki, Gündoğdu Marşı sözleri nedir?
GÜNDOĞDU MARŞI'NIN SÖZLERİ
Gün doğdu, hep uyandık,
Siperlere dayandık.
İstiklalin uğruna da,
Al kanlara boyandık.
/
Sandılar Türk uyudu,
Ata cenge buyurdu,
Türk'ün asker olduğunu
Dünyalara duyurdu.
/
Ülkemiz Türk ülkesi,
Aşık eder herkesi.
Üstümüzden eksilmesin,
Al bayrağın gölgesi!
Haberler.com - Gündem
Haberi Kaydet