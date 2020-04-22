Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı - Haberler
Cumhuriyet Halk Partisi, Fahrettin Altun, Sabah Gazetesi, Üsküdar, Güncel

Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın, iki partili ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini fotoğraflamak isterken polislere yakalandığı iddia edildi. Özçağdaş iddiaları yalanlarken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

22.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:38
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın, iki partili ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini fotoğraflamak isterken polislere yakalandığı iddia edildi. Özçağdaş'ın polislerin uyarısını dikkate almadığı ve olay yerinden kaçarken koruma polislerine "Yine geleceğim" dediği öne sürüldü. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Özçağdaş, iddiaları sert bir dille yalanladı. Öte yandan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki eviyle ilgili ortaya atılan iddiaların ardından CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, dün Altun'un evinin önünde fotoğraf çekerken yakalandı.

ALTUN'UN EVİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

CHP Üsküdar İlçe Başkanı'nın fotoğraflama olayı dün saat 12.50 sıralarında meydana geldi. İletişim Başkanı Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun önüne bir araçla giden Suat Özçağdaş, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmeye başladı.

KORUMA POLİSLERİ MÜDAHALE ETTİ

Üç kişinin Fahrettin Altun'un evinin önünde araçtan inip fotoğraf çektiklerini gören koruma polisleri duruma müdahale etti. Polisler, şahısların yanına giderek "bu ikamet ve konut sahibi kişi daimi korunma altında, fotoğraflama yapmak yasak ve izne bağlı" uyarısı yaptı.

Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Polislerin uyarısı üzerine cep telefonu ile fotoğraf çekmeye çalışan CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını" söyleyerek evin önünden uzaklaşmak istedi. Koruma polislerinin "bekle" uyarısını dinlemeden de olay yerinden kaçtı.

Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı

FATMANUR ALTUN: BEN BİR ANNEYİM

Yaşanan olayla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun'dan tepki geldi. Altun, "Ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum. Evimin ve ailemin mahremine girerek, çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne elde edeceksiniz?! Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz?! Tarifsiz üzgünüm." dedi.

ÖZÇAĞDAŞ YALANLADI

İddialar üzerine resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, "Evin fotoğrafını çektiğim, uyarıldığım, kaçtığım, yakalandığım yalan. O sokaktan geçen herkesin gördüğü yere baktığım doğru. Kaçak inşaat yapılıp yapılmadığını kontrol ettiğim ve yeniden gidip bakacağım doğru. Üsküdar'ın hiçbir noktasında kent suçlarına izin vermeyeceğim doğru" ifadelerini kullandı.

Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı

İBRAHİM KALIN'DAN TEPKİ

Olaya ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, "Aile mahremiyetini hiçe sayan, bir devlet görevlisini ve ailesini açıkça hedef gösteren bu pervasız girişim suçtur, vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır. Çamur siyasetinden medet umanlar sadece kendilerini kirletirler. Bu cürmün kanun önünde de kamu vicdanında da yeri bellidir" ifadelerine yer verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek Haberler
Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Paralar hesaba yatınca ortaya çıktı! Bankalar, emeklilere verdiği sözü tutmadı Haberler
Paralar hesaba yatınca ortaya çıktı! Bankalar, emeklilere verdiği sözü tutmadı
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar Haberler
Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü
Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı
Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu
Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak
İzmir'de korkutan 'böcek istilası' görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı
İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Harun Tan Cem Yılmaz Demet Akalın Cengiz Kurtoğlu
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Anderson Talisca Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 11:06:07. #1.15#
title