Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak

24.03.2021 22:38 | Son Güncelleme: 24.03.2021 23:01

AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden genel başkan seçilmesinin ardından Kabine revizyonu iddiaları iyice alevlendi. Son olarak MAK Araştırma'nın sahibi Mehmet Ali Kulat, ortaya çok çarpıcı kulis bilgisi attı. İddiaya göre, eski Başbakan Tansu Çiller, yeni kabinede dışişleri bakanı olacak.

AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri arasından partinin A takımı olarak nitelendirilen 17 kişilik Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirledi. Bu gelişmelerin ardından Kabine revizyonu tekrar gündeme geldi.

MAK Araştırma'nın sahibi Mehmet Ali Kulat, KRT TV'de katıldığı canlı yayında gündemi değiştirecek bir iddia ortaya attı. Kulat, "Ben hükümetin çok ilginç planlar üzerinde çalıştığını duyuyorum. İlk kez söylüyorum. Kesin niteliğinde verilmiş bir bilgi değil ama eski bir başbakanın önümüzdeki günlerde dışişleri bakanı olması gibi bir ihtimal var. İsim de söyleyeyim; Tansu Çiller bu görev için konuşuluyor. Amerikalılarla geçmişte olan diyaloğundan dolayı böyle bir konu gündemde şu anda" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Eski Başbakan Tansu Çiller, Cumhur İttifakı'nın 2019'da Yenikapı'da düzenlediği 'Büyük İstanbul Mitingi'ne katılıp açıklamalarda bulunmuştu. Çiller, "Milli bir şuurla buradayız. Önemli bir gün, Türkiye hedefte, özellikle bunun için buradayım. Yeni bir dünya kuruluyor. Hedef İslam, hedef Türkiye, hedef Türk milleti ve hedef onun seçtiği Cumhurbaşkanı. Bütün bunlar yeni dünya kuruluşundaki çok özel değişimler ve Türkiye'yi hedefe taşıyan olaylar" demişti.

Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Vladimir Putin Enis Berberoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Binnur Kaya Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Mesut Bakkal Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ünlü anketçiden gündemi değiştirecek iddia: Tansu Çiller Dışişleri Bakanı olacak - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 23:02:18. #1.14#
title