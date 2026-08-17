Haberler

İskenderun'da İşçiler Maaş Alamayınca Çatıda Eylem Yaptı

İskenderun'da İşçiler Maaş Alamayınca Çatıda Eylem Yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde itfaiye binası inşaatında çalışan işçiler, 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle çatıya çıkarak eylem başlattı. Ateş yakan işçiler, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi; olayla ilgili gelişmeler sürüyor.

İskenderun’da İtfaiye binası inşaatında çalışan işçiler, 3 aydır maaşlarını alamadıkları iddiasıyla çatıya çıkarak eylem yaptı. İşçiler, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, merkez İtfaiye binası inşaatında çalışan işçiler, 3 aydır maaşlarını alamadıkları iddiasıyla inşaatın çatısına çıktı.

Çatının köşesinde ateş yakan işçiler, maaşlarının ödenmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

İşçilerin eylemi çevrede dikkat çekerken, olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5. kattan atılan kadının ölümünde korkunç gerçek! Vahşet bununla da kalmamış

5. kattan atılan kadınla ilgili korkunç gerçek
İkinci Zaha vakası kapıda! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sezonun çalımı

Başkan çıldırdı! Ezeli rakibe sezonun çalımı geliyor
Sıra dışı kaza! Yoldan geçen araçların rengi değişti

Sıra dışı kaza! Yoldan geçen araçların rengi değişti
Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak

Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak
Süleymancıların liderine soruşturmadaki 'en ağır' iddia soruldu: İftiradır, hayal ürünüdür

Süleymancıların liderine soruşturmadaki 'en ağır' iddia soruldu
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal

Fenerbahçe'nin transferine Tedesco engeli! İzin vermedi

Tedesco'dan Fener'e büyük şok!