İskenderun'da İşçiler Maaş Alamayınca Çatıda Eylem Yaptı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde itfaiye binası inşaatında çalışan işçiler, 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle çatıya çıkarak eylem başlattı. Ateş yakan işçiler, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi; olayla ilgili gelişmeler sürüyor.
İskenderun’da İtfaiye binası inşaatında çalışan işçiler, 3 aydır maaşlarını alamadıkları iddiasıyla çatıya çıkarak eylem yaptı. İşçiler, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde, merkez İtfaiye binası inşaatında çalışan işçiler, 3 aydır maaşlarını alamadıkları iddiasıyla inşaatın çatısına çıktı.
Çatının köşesinde ateş yakan işçiler, maaşlarının ödenmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.
İşçilerin eylemi çevrede dikkat çekerken, olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
Haber: Hüseyin Zorkun
Kaynak: Haber Platformu