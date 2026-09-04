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Hatay Emniyet Müdürü Yılmaz, Başarılı Personeli Ödüllendirdi

Hatay Emniyet Müdürü Yılmaz, Başarılı Personeli Ödüllendirdi
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Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, görevlerinde üstün gayret gösteren emniyet personeliyle bir araya gelerek, başarılı çalışmaları nedeniyle onlara hediyeler takdim etti ve tebriklerini iletti. Yılmaz, fedakâr personelin teşkilata değer kattığını belirterek başarılarının devamını diledi.

Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü YILMAZ, görevlerinde üstün gayret ve başarılı çalışmalarıyla öne çıkan emniyet personeliyle bir araya geldi.

Müdür YILMAZ, özverili çalışmaları ve başarılı görev performansları nedeniyle personellere çeşitli hediyeler takdim ederek kendilerini tebrik etti.

Görevlerindeki fedakârlıkları ve başarılı çalışmalarıyla teşkilata değer katan tüm personelleri kutlayan Rüştü YILMAZ, başarılarının devamını diledi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu
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