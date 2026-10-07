Antakya'da evlilik vaadiyle 170 bin TL'lik altın dolandırıcılığında zanlılar yakalandı

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Antakya Kuzeytepe Mahallesi’nde 6 Ekim 2026’da yaşanan olayda, N.G. isimli erkeğin evlilik vaadiyle kandırıldığı ve 170 bin TL değerindeki altınlarının alındığı belirlendi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çok sayıda kamera ve görüntüyü inceleyerek gerçekleştirdiği saha çalışmaları sonucunda, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen E.G. ile C.T., A.Ö. ve M.T. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Kaynak: Haber Platformu