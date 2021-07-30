GÜNDEM ÖZETİ / 31 Temmuz 2021
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GÜNDEM ÖZETİ / 31 Temmuz 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 31 Temmuz 2021
Anadolu Ajansı / Zülal Eser - Haberler | Güncel

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadirli ilçesi Tüllüce Mahallesi'nde incelemelerde bulunacak, ardından Karatepe, Kızyusuflu ve Kazmacılı köylerini ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadirli ilçesi Tüllüce Mahallesi'nde incelemelerde bulunacak, ardından Karatepe, Kızyusuflu ve Kazmacılı köylerini ziyaret edecek.

Akdam'da Yangın Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katılacak Yanık, Kozan ve Aladağ'da yangından etkilenen bölgeleri ziyaret edecek.

(Osmaniye/11.00/12.15/Adana/15.00/15.30/18.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip edilecek.

(Tunus)

GÜNCEL

1- Antalya ve Muğla'nın aralarında bulunduğu bazı illerdeki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/03.40-13.45)

2- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Milli sporculardan atletizm elemelerinde sırıkla atlamada Ersu Şaşma, 100 metrede Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes, okçulukta klasik yay son 16 turunda Mete Gazoz, yelken finn sınıfında Alican Kaynar müsabakalara çıkacak.

(Tokyo/03.30-14.00)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

(Tokyo/08.20)

4- Fenerbahçe ile Alman ekip Greuther Fürth, Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor ve Medipol Başakşehir ile de Kasımpaşa, hazırlık maçlarında karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/19.00/19.00)

5- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek.

(İstanbul/10.30)

6- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Macaristan Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Budapeşte/16.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zülal Eser

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Bilgiç Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Sevda Erginci
Spor Muslera Mete Gazoz Fatih Terim Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GÜNDEM ÖZETİ / 31 Temmuz 2021 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 00:05:54. #1.16#

title