GÜNDEM ÖZETİ / 25 Eylül 2021 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GÜNDEM ÖZETİ / 25 Eylül 2021

AA / Zülal Eser - Haberler | Güncel
GÜNDEM ÖZETİ / 25 Eylül 2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prens Adaları Felsefe ve Siyaset Sempozyumu'na, Balçova Belediyesince düzenlenen Üniversiteyi Kazanan 500 Öğrenciye Dizüstü Bilgisayar Dağıtım Töreni ile 15. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali Açılış Konseri'ne katılacak.

BALÇOVA, İZMİR (AA) - 6 Nisan 1920

1- Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prens Adaları Felsefe ve Siyaset Sempozyumu'na, Balçova Belediyesince düzenlenen Üniversiteyi Kazanan 500 Öğrenciye Dizüstü Bilgisayar Dağıtım Töreni ile 15. Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali Açılış Konseri'ne katılacak.

(İstanbul/13.00/İzmir/19.00/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Darülaceze Yurdu ve Kültürel Tesisi Açılışı ile Sosyal Hizmet Şehri Proje Lansmanı'na iştirak edecek.

(İstanbul/17.00)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin 14. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 7. haftaya Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük, Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor-Gaziantep maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/Antalya/16.00/Adana/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 7. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor-Manisa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor, Gençlerbirliği-Beypiliç Boluspor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/Erzurum/16.00/Ankara/19.00)

3- TFF 2. Lig'de 4. hafta mücadelesi Kırmızı Grup'ta yapılacak tek maçla başlayacak; TFF 3. Lig'de 4. hafta 1, 2 ve 3. Gruplarda yapılacak maçlarla tamamlanacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu başlayacak; Türk Telekom-TOFAŞ, Gaziantep Basketbol-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Frutti Extra Bursaspor-Semt77 Yalovaspor ve Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/Gaziantep/15.30/Bursa/18.00/İstanbul/20.15)

5- Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nın finalinde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2. hafta maçları tamamlanacak.

7- Hentbol Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. maçında Kastamonu Belediyespor, Slovenya'nın Krim Mercator takımını konuk edecek.

(Kastamonu/17.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

AA / Zülal Eser - Son Dakika Haberleri
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun 'kürt sorunu' açıklamalarına tepki: CHP, bölücülüğün siyaset ayağı olmaya HDP'den daha yatkın

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun "kürt sorunu" açıklamalarına tepki: CHP, bölücülüğün siyaset ayağı olmaya HDP'den daha yatkın
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli
Magazin Emmanuel Macron Gülben Ergen Kerem Kamışlı
Spor Stefan Kuntz Emmanuel Macron Sergen Yalçın
Tüm Haberler Emmanuel Macron Gazeteler Yemek Tarifleri Mimar Sinan Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: GÜNDEM ÖZETİ / 25 Eylül 2021 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 00:08:52. #1.11#