GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ağustos 2021
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GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ağustos 2021

GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ağustos 2021
Anadolu Ajansı / Zülal Eser - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teyzesi Fecire Işık'ın cenaze törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, teyzesi Fecire Işık'ın cenaze törenine katılacak. Kılıçdaroğlu, sel felaketinden etkilenen Ayancık ilçesini ziyaret edecek.

(Tunceli/12.00/Sinop/17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk hafta mücadelesine VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep, Altay-Kayserispor ve Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/19.15/İzmir/Hatay/21.45)

2- TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftası İstanbulspor-Manisa, Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor maçlarıyla sürecek.

(İstanbul/19.15/Denizli/Balıkesir/21.45)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Zülal Eser

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GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ağustos 2021 - Haberler
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