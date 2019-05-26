GÜNCELLEME - Ünlü sinema sanatçısı Eşref Kolçak yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Eşref Kolçak, (92) bir süredir tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesinde vefat etti.

Akciğerinde sıvı toplanması nedeniyle Çekirge Devlet Hastanesinde müşahede altında tutulan Kolçak, bir süre önce Gemlik Devlet Hastanesine sevk edildi.

92 yaşındaki ünlü sinema sanatçısı Kolçak, burada hayata gözlerini yumdu.

Kolçak'ın cenazesi salı günü Gemlik Asım Kocabıyık Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gemlik Belediye Mezarlığında defnedilecek.

Hastaneden açıklama

Öte yandan, oyuncunun bir süredir tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, Kolçak'ın genel durum bozukluğu ve pnömoni(zatürre) tanısı ile hastaneye yatırıldığı bildirildi.

Açıklamada, 8 gün önce de hipoksik solunum ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle solunum cihazına bağlanan Kolçak'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen 16.40 sularında yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Öz geçmişi

Eşref Kolçak, 28 Ocak 1927'de Erzurum'un İspir ilçesinde doğdu. 1941 yılında İstanbul'a gelen Kolçak, Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsünü bitirdi. 1944 yılında Atilla Revü Operetinde tiyatroya başlayan Kolçak, 1945 yılında ses tiyatrosuna geçti. 1947'de figüranlıktan oyunculuğa geçtiği film Cahide Sonku ile beraber oynadığı "Fedakar Ana" filmi oldu.

1950'li ve 60'lı yıllarda, melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü olarak çıkan Kolçak'ın, Bir Şoförün Gizli Defteri (Atıf Yılmaz), Namus Uğruna, Düşman Yolları Kesti (Osman Seden) önemli filmlerinden bazılarıdır.

Sanat hayatı boyunca 200'e yakın sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan Kolçak, ses sanatçısı Harun Kolçak'ın da babasıdır.

Eşref Kolçak'ın ödülleri ise şunlardır:

1961 - Türk Filmleri Yarışması, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Namus Uğruna

2000 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" Ödülü, Güle Güle

2003 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, Yıldırım Önal Anı Ödülü

Kaynak: AA