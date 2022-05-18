Züleyha Gülüm'den Fuat Oktay'a: 'Rabıta Vakfı Korunuyor Mu'

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, İsmailağa cemaatine ait Rabıta Vakfı'nın Nesin Vakfı'nı hedef göstermesini ve Nesin Vakfı'na ait banka hesaplarının bloke edilmesini Meclis gündemine taşıdı. Gülüm, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a "Vakıf hesaplarının bloke edilmesi amacıyla İsmailağa cemaatinin baskı kurduğu doğru mudur? Rabıta Vakfı tarafından Nesin Vakfı'nda eğitim gören çocukların fotoğraflarının çekilerek taciz edildiğinden haberdar mısınız? Rabıta Vakfı korunuyor mu?" diye sordu.

Yazar Aziz Nesin tarafından 1973'te İstanbul Çatalca'da kurulan Nesin Vakfı'nın banka hesapları, 2017'de vakfın sosyal medya üzerinden izinsiz yardım kampanyası yürüttüğü iddiasıyla 5 Nisan tarihinde İstanbul Valiliği ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü aracılığıyla bloke edilmişti.

Nesin Vakfı'nın yanındaki araziye geçen yıl İsmailağa Cemaati'ne ait Rabıta Vakfı yerleşmiş ve Nesin Vakfı'nın Rabıta Vakfı tarafından saldırıya uğradığı, hedef gösteriliği, tehdit edildiği, izinsiz fotoğraflarının çekilerek özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği iddiaları basında yer almıştı.

Nesin Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi Ali Nesin, söz konusu araziyi izinsiz topladığı yardımlarla edindiği gerekçesiyle İstanbul Valiliği tarafından vakfın banka hesaplarının bloke edildiğini açıklamıştı.

"DOLANDIRICILIĞIN OLMADIĞINA İLİŞKİN RAPOR DÜZENLENDİ"

Züleyha Gülüm, konuya ilişkin Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Gülüm, önergesinde şunları kaydetti:

"Arazinin alınma süreci incelenmiş ve bu inceleme neticesinde paranın doğru kullanıldığı ve herhangi bir suiistimalin/dolandırıcılığın söz konusu olmadığına ilişkin rapor düzenlenmiştir. Dahası Nesin Vakfı, kuruluş amacı içerisinde bağış kabul etme hakkı olan bir kurumdur. Henüz sosyal medya duyurularını kampanya olarak tanımlayan kanun maddesinin dahi düzenlenmemiş olduğu göz önüne alındığında, yalnızca bir Facebook paylaşımından dolayı vakfın çalışmalarını bütünüyle sekteye uğratacak bu yönlü bir tedbir alınmış olması, söz konusu cemaatin alınmış karara etki ettiğine ve kasıtlı bir müdahaleye işaret etmektedir."

"RABITA VAKFI KORUNUYOR MU"

Züleyha Gülüm, Fuat Oktay'a şu soruları yöneltti:

"İstanbul Valiliği tarafından Nesin Vakfı'nın banka hesaplarına neden bloke konulmuştur? Vakıf hesaplarının bloke edilmesi amacıyla İsmailağa cemaatinin baskı kurduğu doğru mudur? Valiliğe bu yönde iletilen bir talimat var mıdır? Edinilen bağışın amacına uygun kullanıldığı resmi raporlarla da sabitken vakfa ait hem arazinin hem de toplanan bağışın iade talebinin hukuki dayanağı nedir? Rabıta Vakfı tarafından Nesin Vakfı'na bağışta bulunan kişilerin araçlarının ve vakıfta eğitim gören çocukların fotoğraflarının çekilerek taciz edildiğinden haberdar mısınız? Nesin Vakfı'nın şimdiye kadar birçok mercie Rabıta Vakfı'yla ilgili şikayette bulunmasına rağmen herhangi bir sonuç alamamasının gerekçesi nedir? Rabıta Vakfı korunuyor mu? Hükümetinizce bugüne kadar bağış adı altında toplanan paraların nerelere verildiği dahi açıklanmamışken yılda ortalama 20 bin öğrenciye destek veren, yoksul çocuklara ev sahipliği yapan Nesin Vakfı'nın tüm hesaplarına el konulması hakkaniyetli midir?"